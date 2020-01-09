Haberler » Spor » Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da - Spor

Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında, altyapısından yetişen tecrübeli libero Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

09.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:01
Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında, altyapısından yetişen tecrübeli libero Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA, 18 yaşında kulübün altyapısından A Takım'a çıkan, daha sonra sırasıyla Haznedar Kulübü, Eczacıbaşı, , Galatasaray, Fenerbahçe ve 'ta forma giyen 32 yaşındaki Merve Dalbeler Aslan ile yeniden anlaştı. 2005-2007 yılları arasında da Marco Motta'yla çalışan 1.80 m boyundaki tecrübeli liberonun kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti" dedi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler