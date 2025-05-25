Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2025 Şampiyonluk Yenikapı Mertens podyum müziği nedir?

Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2025 Şampiyonluk Yenikapı Mertens podyum müziği nedir?
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Bugün başlayan organizasyonla Yenikapı etkinlik alanında renkli anlar yaşanacak. Peki, 2025 Şampiyonluk Yenikapı Mertens podyum müziği nedir? Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor?

2024-2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenecek etkinlikte görkemli bir şekilde kutlayacak. Peki, Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2025 Şampiyonluk Yenikapı Mertens podyum müziği nedir?

KUTLAMALARINA ÜNLÜ AKINI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim birçok sanatçı ile söz kesti. Sahne alacak sanatçılar arasında Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler başta olmak üzere birçok DJ'in de yer alacağı belirtildi.

Öte yandan kutlamaların diğer ayağında da Sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden başlayacak dev konvoyla birlikte üstü açık otobüse binip kutlama alanına geçeceği belirtildi. Yönetimin dronelarla beş yıldız konulu etkileyici görsel gösteriler gerçekleştirmeyi, ayrıca 5 yıldızlı birçok dev stant kurmayı hedeflediği aktarıldı.

Mertens ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA HANGİ ŞARKI ÇALIYOR?

Mertens şampiyonluk kutlamasında çalacağı şarkı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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