Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Kazanmaya yönelik hazırlandıklarını belirten Mert Hakan, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı övdü. Milli oyuncu ayrıca Mesut Özil'le ilgili olarak da, "Sağ olsun bizimle çok ilgileniyor. Saha için yapacaklarımızı söyledi. Ne kapsam kar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Mert Mert Hakan Yandaş: "Bizim için kritik bir dönemeçti. Takım ve camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıdaydık. Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan çok iyiydi" dedi.

MESUT ÖZİL İTİRAFI: BİZİMLE ÇOK İLGİLİ

Mesut Özil hakkında da konuşan Mert Hakan, "Mesut Ağabey'in kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kaparsam kar. İnsan olarak da çok büyük karakter. İnanılmaz biri. Onla zaman geçirmeye çalışıyorum. Sağ olsun bizle çok ilgili. Saha içinde yapmamız gerekenleri bize söyledi. Pas oyununu da harika oynadık bugün" dedi.

Fenerbahçe'nin artık kazana kazana gideceğini vurgulayan Mert Hakan, "Taraftarlarımız, bundan sonra hep bu oyunu seyredecek. Kazana kazana gideceğiz" ifadelerini kullandı.

PELKAS: ÇOK MUTLUYUM, TAKIMA YARDIM ETTİM

Perşembe günü Antalyaspor karşısında da kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik. Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız" dedi.

Takım için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Pelkas, "Geleceği düşünmemeliyiz. Hedefe giden yola, oyun oyun bakmalıyız. Geliştirmemiz gereken yerlere odaklanmalıyız. Ben de elimden geleni vermeye çalışıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.