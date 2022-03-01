Mert Hakan Yandaş, Arda Gürel'i yoldan alıp evine bıraktı
Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Spor
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2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından aracıyla evine giden Mert Hakan Yandaş, yolda genç takım arkadaşı Arda Gürel'i gördü. Aracının camını indirerek Arda'ya seslenen Mert Hakan "Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim" dedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Maçın ardından yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Karşılaşma sonrası yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i, otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü. Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü.
"GEL BEN SENİ GÖTÜREYİM"
Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e böyle seslendi: "Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim."