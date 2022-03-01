Mert Hakan Yandaş, Arda Gürel'i yoldan alıp evine bıraktı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Karşılaşma sonrası yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i, otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü. Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü.

"GEL BEN SENİ GÖTÜREYİM"

Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e böyle seslendi: "Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim."