Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de ciddi bir kriz daha hasarsız atlatıldı. Pereira'nın ilk 11'de yer vermediği İrfan Can ve Mert Hakan, durumu hocaya taşıdı. Yaşanan peş peşe ayrılıklardan sonra bu iki futbolcu da geleceğini görüştü. İrfan ve Mert'in Pereira'ya, "Oynatmayacaksan gidelim" dediği iddia edildi.

"MERT HAKAN GİDEBİLİR"

Bunun üzerine Vitor Pereira'nın, "Mert Hakan satılabilir" raporu verdiği öne sürüldü.

"GALATASARAY'IN ELİNDEN ALDIK"

Burada devreye giren Başkan Koç'un, "Biz Mert'i G.Saray'ın elinden aldık. Takımda kalsın hocam" dediği haber de aktarıldı. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı..

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