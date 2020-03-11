Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mert Hakan'ın menajeri Hüseyin Ok, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık" dedi.

Sivasspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Deneyimli oyuncunun menajeri Hüseyin Ok, iddialarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık.

"GALATASARAY İLE ÖN ANLAŞMAMIZ YOK"

Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray ile bir ön anlaşmamız yok. Allah sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak."