SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık - Spor
Hüseyin Ok, Sivasspor, İtalya, Spor

Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık

Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mert Hakan'ın menajeri Hüseyin Ok, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık" dedi.

11.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:04
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık

Sivasspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Deneyimli oyuncunun menajeri Hüseyin Ok, iddialarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık.

"GALATASARAY İLE ÖN ANLAŞMAMIZ YOK"

Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray ile bir ön anlaşmamız yok. Allah sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık

Haberin Videosu:

Sivasspor'lu deneyimli oyuncu Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
CİMBOM MAÇI GEÇTİ BİTTİ GİTTİ: kim la bu hahaha
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Spor
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi Spor
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Spor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Spor
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması,...
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal...
Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi
Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Nuray Sayarı Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Adem Büyük Metin Oktay Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:48:28. #1.14#