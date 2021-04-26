Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti
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Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ligin ikinci yarısında form grafiğini yükselten Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli taraftarların kalbine girmeye başladı. Taraftarlar, Mesut geldikten sonra Mert Hakan'ın başka bir kimliğe büründüğü görüşünde. Sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarlar esprili capslerle Mert Hakan'ı yüceltirken, oyuncuyu Manchester City'nin yıldızını Kevin de Bruyne'e de benzetti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın yükselen performansı yüzleri güldürdü. Sezon başında büyük umutlarla imza attırılan 1994 doğumlu orta saha, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak ligin ikinci yarısında Mert Hakan bambaşka bir kimliğe büründü. Golleri ve asistlerinin dışında oyuna kattığı dinamizm, taraftarın beğenisini topladı. Mert Hakan'ın yükselen bu grafiğini de taraftarlar esprili bir şekilde değerlendirdi.

"MERT DE BRUYNE"

Mert Hakan, oyun tarzı olarak Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Kevin de Bruyne'e benzetildi. De Bruyne'ün formalı fotoğrafında bir şop tekniği kullanılarak Mert Hakan'ın yüzü yerleştirildi. Bunun dışında birçok komik caps ortalık dolaştı.

İşte o paylaşımlar:

Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti
Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti
Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti
Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti
Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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