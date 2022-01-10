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Mert Hakan'dan Belhanda'ya tepki

Mert Hakan'dan Belhanda'ya tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin 47. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın 46. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Belhanda golün ardından tribünlere formasını gösterdi. Taraftarlar duruma tepkiyle karşılık verirken Faslı futbolcunun bu davranışlarını sergilemeye devam etmesi üzerine Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş orta sahadan yedek kulübesine doğru depar atıp gelerek Belhanda'ya tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından hakem Halil Umut Meler iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mert Hakan'dan Belhanda'ya tepki

Mert Hakan'dan Belhanda'ya tepki

Mert Hakan'dan Belhanda'ya tepki

Mert Hakan'dan Belhanda'ya tepki

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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