Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek
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Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek

Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok transferinde mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertli ekiple 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, milli kaleciye 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transfere hız verdi. Alex Teixeira ve Ghezzal transferlerinden sonra siyah-beyazlılar şimdi de milli kaleci Mert Günok'la anlaşmaya vardı.

MERT GÜNOK'LA 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş, Mert Günok'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Başakşehir'e 1 milyon euro ödeyecek. Milli kaleciyle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Mert Günok, Beşiktaş'ta! Milli kalecinin bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödenecek - Haberler Spor
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