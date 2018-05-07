Mersin Uluslararası Müzik Festivali 17 Yaşında

Bir grup Mersin sevdalısının binlerce yıldan bu yana farklı kültürlerin beşiği olan Mersin'in varolan kültür ve sanat kimliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturdukları Uluslararası Müzik Festivali için 17 yıldır Mersin'e geliyorum.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali 17 Yaşında

Bir grup Mersin sevdalısının binlerce yıldan bu yana farklı kültürlerin beşiği olan Mersin'in varolan kültür ve sanat kimliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturdukları Uluslararası Müzik Festivali için 17 yıldır Mersin'e geliyorum.

Kaynak: Dunya.com

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