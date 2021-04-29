Mersin Metrosunun ihalesi yapıldı
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Mersin Metrosunun ihalesi yapıldı

Mersin Metrosunun ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin Metrosu ihalesi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin Metrosu ihalesi yapıldı. İhaleye, yerli ve yabancı 3 büyük ortaklık teklif verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi" ihalesi, Ulaşım Dairesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı 3 büyük ortaklık katıldı

İhaleye 3 büyük ortaklık katıldı. Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi; Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Dillingham Construction Int+Kiska-Kom İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklif verdiği ihalede, Ziver İnşaat Taah. Turizm. Paz. San. Tic. A.Ş. ise teşekkür mektubu sunarak ihaleden çekildi.

İhale komisyonu, ilk aşamada ihaleye katılan 3 firmanın teklif zarflarını tek tek açarak, şartname koşullarının yerine getirilip getirilmediği ve eksik evrak olup olmadığını kontrol etti. 3 firmanın da sunduğu teklif geçerli sayıldı.

Mersin Metrosu için Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişimi 3 milyar 810 milyon lira, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 milyar 122 milyon 195,4 bin lira, Dillingham Constructıon Int+Kiska-Kom İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ise 3 milyar 379 milyon 404,9 bin lira teklif sundu. Teklifler, ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra sonuç açıklanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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