Mersin'de orman yangını
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Mersin'de orman yangını

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Mersin'de orman yangını
23.05.2020 07:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:53

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Aydıncık ilçeninin Karatepe mevkiindeki gece saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edidi. Yangına 5 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Çevre ilçelerden ekipler de bölgeye takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmalarına çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da destek verdi. Bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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