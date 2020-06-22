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Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan Premier Lig'de Everton-Liverpool derbisi izlenme rekoru kırdı. Yayıncı kuruluş Sky Sports, dev maçın ülke genelinde 5,5 milyon kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

22.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:04

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

CITY'NİN REKORUNU TARİHE GÖMDÜLER

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.

Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi

Kaynak: AA

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