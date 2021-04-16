Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini kendi sürdürüyor
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Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini kendi sürdürüyor

Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini kendi sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan mermer ustası Yasemin Saltalı, genelde erkek mesleği olarak bilinen mezar taşı işi yapıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan mermer ustası Yasemin Saltalı, genelde erkek mesleği olarak bilinen mezar taşı işi yapıyor. Mesleği, kendisi gibi mermer ustası kocasından öğrendiğini söyleyen Saltalı, iş yerine gelen müşterilerin ilk etapta şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Kadirli ilçesinde mermer ustası olan eşi Mustafa Saltalı'nın yanında işi öğrenen Yasemin Saltalı, şimdi tek başına mezar taşı ustası olarak çalışıyor.

Mermerin kesilip şekil verilmesinden, mezar taşına isim yazmaya ve mezara monte etmeye kadar işin bütün aşamalarını kendisi yapan Yasemin Saltalı, yaklaşık 10 yıldır mesleğini tek başına icra ediyor. İlk başlarda kadın bir mezar ustası karşısında gören müşterilerinin kendisine temkinli yaklaştığını ancak yaptığı işlerle takdir edildiğini belirten Yasemin Saltalı "Eşim mermer ustası. Genelde mezar işi yapıyorduk. Zaman içerisinde eşimin iş yerine sıkça gelmemden ve hep onun yanında durmamdan bir nevi usta çırak ilişkisi içerisinde mesleği öğrendim. Eşim zorunlu sebeplerden dolayı şu anda işinin başında değil. Bu mesleği ben sürdürüyorum. Müşterilerimiz de yaptığım işlerden gayet memnun. Mermerin işlenmesi mezar haline getirilmesi oldukça emek ve zahmet gerektiren bir iş ama hepsinin üstesinden geliyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini kendi sürdürüyor
Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini kendi sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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