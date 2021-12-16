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Merkezefendi Basket, Adam Smith'le yollarını ayırdı

Merkezefendi Basket, Adam Smith'le yollarını ayırdı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ABD'li oyuncu Adam Terrell Smith takımdan ayrıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te ABD'li oyuncu Adam Terrell Smith takımdan ayrıldı.

Merkezefendi Basket'ten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan 29 yaşındaki Smith'le yolların ayrıldığı belirtildi.

Smith'e takıma verdiği katkıdan dolayı teşekkür edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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