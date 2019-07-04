Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Zekeriya Alp

ÜYELER

Oğuz Sarvan

Ünsal Çimen

Zihni Aksoy

Turgay Güdü

Hamza Işın

Murat Ilgaz

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin"

Kaynak: DHA

- İstanbul