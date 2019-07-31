Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini aşağıya çekti

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu. 2020 tahmini yüzde 8,2, 2021 tahmini ise yüzde 5,4 olarak belirlendi.

Para politikası yaklaşımına yönelik açıklama yapan Uysal, "PPK kararı sonrasındaki açıklamamızda parasal duruş belirlenirken enflasyonun ana eğiliminin dikkate alınacağını belirttik. Parasal duruşu belirlerken enflasyon eğilimini geçici etkilerden arındıran ana eğilimlere odaklanıyoruz. Enflasyonun ana eğilimini yıl sonu tahmininin sınırlı altında olduğuna işaret etmekte" dedi.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

"PİYASA FAİZLERİ TÜM VADELERDE GERİLEDİ"

Raporda elektrik ve doğal gaz artışlarının enflasyona etkisi de inceleniyor. Belirsizlikler 2049 küresel görünümüne ilişkin riskleri aşağı yönlü tutuyor. Türkiye'nin ülke risk primi Haziran ortalarından bu yana geriledi. Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

"EKONOMİDEKİ TOPARLANMANIN DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti destekliyor. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiliyor.

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.

Türk Lirası'nda ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon gerçekleşmeleri, TÜFE için daha belirgin olmak üzere nisan enflasyon raporunda verilen tahminlerin altında kaldı.

İşlenmiş gıda enflasyonu beklenenden olumlu seyretti. Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi sergiledi.

"FİNANSAL KOŞULLARIN TOPARLANMAYA DESTEK VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut. Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürdü. Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyümeye katkısının arttığını düşünüyoruz.

Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor. Finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini, net ihracatta olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.

"GIDA ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 15'E ÇEKTİK"

2019 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 65,0 dolar (önceki 67,2 dolar). 2020 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 62,6 dolar (önceki 66,2 dolar) 2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 15'e çektik. 2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk.

"ENFLASYONU 2019 SONUNDA YÜZDE 13,9 OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ"

Maliye politikası iktisadi faaliyeti destekledi. 2019 yılı için ithal fiyat değişim tahminini yüzde 0,0'dan yüzde -3,1'e revize ettik. Enflasyonu 2019 sonunda yüzde 13,9 olarak öngörüyoruz. (Önceki yüzde 14,6 ) Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki yüzde 8,2) Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek. Çekirdek enflasyon göstergeleri özellikle içinde bulunduğumuz dönemde oldukça oynak bir seyir izleyebiliyor. Ana eğilimleri değerlendirirken bir çok veriyi ele almaktayız. Parasal duruşta enflasyon ana eğilimine odaklanıyoruz. Bizim için makul reel faiz oranı ekonominin iç ve dış dengesini gözeten ve bunu yaparken de enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayan bir parasal duruşu ifade ediyor. Makul 'reel getiri'yi nötr faiz olarak düşünmek gerekir.