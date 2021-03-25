Merkez Bankası rezervleri son bir haftada 1,5 milyar dolar arttı
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Merkez Bankası rezervleri son bir haftada 1,5 milyar dolar arttı

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri son bir haftada 1,5 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 315 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 93 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri son bir haftada 1,5 milyar dolar arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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