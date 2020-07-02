Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Haziran ile biten haftada 1 milyar 355 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Haziran ile biten haftada 1 milyar 355 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Haziran ile biten haftada 1 milyar 355 milyon dolar azalarak 90 milyar 238 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 805 milyon dolarlık azalışla 53 milyar 222 milyon dolardan 51 milyar 417 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 26 Haziran haftasında 450 milyon dolar artarak 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA