Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmesine tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün yapılan faiz artırımı, yıllardır sürdürdüğünüz akıl dışı politikalarınızın sonucudur. Bu ülkeye yazık ediyorsunuz" dedi.

Merkez Bankası, Naci Ağbal geldikten sonra gerçekleştirilen ilk toplantıda, politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15 seviyesine yükseltti.

"FATURAYI MİLLETÇE BİRLİKTE ÖDÜYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkez Bankası'nın faiz yükseltme kararına tepki gösteren Davutoğlu, "Plansız, programsız yönetimin faturasını milletçe hep birlikte ödüyoruz" dedi.

"BU ÜLKEYE YAZIK EDİYORSUNUZ"

Açıklamasının devamında "Bugün yapılan faiz artırımı, yıllardır sürdürdüğünüz akıl dışı politikalarınızın sonucudur" diyen Davutoğlu, "Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Acı ilacı millet değil, hükümet içmeli" ifadelerini kullandı.