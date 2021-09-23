Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle dolar rekor kırdı, altın 500'lü rakamlara çıktı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle dolar rekor kırdı, altın 500'lü rakamlara çıktı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesiyle altın ve dolarda hızlı yükseliş yaşandı. Kararla birlikte dolar 8,65'ten, 8,80'e yükselerek rekor kırdı. 493 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 500 liraya yükseldi.

Merkez Bankası, uzun bir süredir yüzde 19'da sabit bıraktığı politika faizinde bu sefer ters köşe yaptı. 100 baz pualık indirime giden Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. Merkez'in indirim kararı sonrası Dolar ve altında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Karar öncesi 8,65'te bulunan dolar kararla birlikte 8,80'e fırladı. Dolar böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar ise 8,74'ten işlem görüyor.

Altının gram fiyatı ise kararla birlikte 493 liradan 500 liraya çıktı. Gram altın şu sıralar 498 lira seviyesinde bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası'nın kendi düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de benzer sonuçlar yansıdı. Bloomberg HT anketine göre ise sadece Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 0,5 puanlık sembolik bir faiz indirimi bekliyordu. IFF, yıl sonuna kadar 150 baz puan indirim olacağı öngörüsünde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle dolar rekor kırdı, altın 500'lü rakamlara çıktı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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Yorumlar (1)
Ertuğrul Kala:Aha buraya yazıyom yılbaşına kadar 9u geçecek
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