Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, rezervlerde 30 milyar dolarlık bir artış olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, Merkez Bankası rezervlerinin 85-90 milyar dolardan 120 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durumu da paylaştı. Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 120 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci halen yaşıyoruz. Küresel üretim talep artışına yetişemedi. Pandemide politika tepkileri çok güçlü oldu. Ekonomilerin durma noktasına geldiği bu dönemde finansal sistemin faaliyete devam etmesi açısından Merkez Bankaları'nın müdahaleleri yerinde olmuştur.

Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık. Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. TDİ sanayi sektörünün katkısıyla toparlanmaya başladı. Yüksek enflasyonun yansıması Merkez Bankası tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda çok etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasını yaşadı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı. Pandeminin yarattığı koşullar fiyatlardaki artışı açıklamak için yeterli değil. Fiyatlama davranışlarının normalleşme hız kazandıkça normale döneceğini düşünüyoruz. Gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışı gözlemleniyor, enflasyona etkisi yüksek.

Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimiz ile uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 120 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu."

Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (4)
Özgür Şener:BORÇLANMALARI BİLE REZERV SAYIYORSUN. KREDİ ALIP KASAMDA PARA VAR DEMEKLE AYNI ŞEY BU. VAR AMA BORÇ. SENİN DEĞİL. MB BORCUNU ALACAĞINDAN ÇIKINCA 60 MİLYAR DOLAR AÇIĞI VAR. HANGİ PARADAN BAHSEDİYORSUN. ELİNDEKİ EMANET PARADAN MI?
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YOĞURTÇU :HANİ BİR FİLMDE REPLİK VARDI , SAYDIN MI LAN ..... SAY LAN ...:))
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bekir yapici:merkez bankasini denetleyen herhangi bir kurum varmi bilmiyorum ama alinan harcanan ödenen paralara ticari sir devlet sirri denilerek millete bir aciklama yapilmazken nasil oluyorda merkez bankasinin rezervlerindeki döviz miktarini 1ay icinde 2-3 defa aciklama ihtiyaci hissediliyor.
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