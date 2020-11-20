Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar
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Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar

20.11.2020 08:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:00

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu hafta savunmada Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'e forma verecek. Yaklaşık 1.5 yıldır İtalyan ekibinin formasını giyen Merih ile De Ligt, böylece Juventus'ta ilk kez birlikte 11'de sahaya çıkacaklar.

Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu.

Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.

2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak.

MACARİSTAN MAÇI YORUMU: BÖYLE BİTMEMELİYDİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, maçın ardından çok üzgün olduklarını dile getirmişti.

Özeleştiri yapmaları gerektiğini belirten Merih, "İstediğimiz gibi gitmedi. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı. Özeleştiri yapmamız gerekiyor. Şunu da unutmamak lazım, bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı. İnşallah bugünden ders alarak önümüzdeki günler en iyi şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar
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