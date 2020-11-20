Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu hafta savunmada Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'e forma verecek. Yaklaşık 1.5 yıldır İtalyan ekibinin formasını giyen Merih ile De Ligt, böylece Juventus'ta ilk kez birlikte 11'de sahaya çıkacaklar.