Menevşe: "Suriye ekmeğinden kaynaklı haksız rekabet önlenmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, fırıncıların sorunlarını çözmek için masaya yatırılan Suriye ekmeğinin neden olduğu, ruhsatsız ve kayıt dışı üretimden kaynaklı haksız rekabetin ve fırıncı esnafının mağduriyetinin önlenmesi için atılan adımların destekçisi olduklarını söyledi.

Menevşe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda odaya kayıtlı fırıncı esnafının sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırıldığını belirterek, "Adana ESOB ile bu konuları sürekli istişare ediyor ve üyelerimizin sorunlarına ortak çözümler arıyoruz. Bu konulara büyük önem gösteren valimize de özellikle teşekkür ediyoruz. Son yıllarda Suriyeli misafirlerimizin özellikle sağlıksız koşullarda üretim ve satışını yaptığı Suriye ekmeğinin neden olduğu mağduriyet, ruhsatsız ve kayıt dışı üretimden kaynaklı fırıncı esnafımızın karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin önüne mutlaka geçilmelidir. Bu konuda büyük çaba sarf eden 46. Grup Meslek Komite Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz Mehmet Haştaş ve Yusuf Koçaklı'nın girişimleri neticesinde ilgili kurumların valimizin talimatlarıyla denetimlerini arttırarak, gerekli yaptırım uygulamalarını hızlandıracağından ve sorunun hızla çözüleceğinden hiç şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Atila Menevşe, Ceyhan ilçesi ile Mersin, Osmaniye, Antakya, İskenderun, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi komşu illerde üretilen ve Adana'da satışı yapılan Suriye ekmeğinin Adana'ya girişi ve satışının engellenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu konuda da yoğun denetim talimatı veren valimize, gerekli çalışmaları hızla başlatan tüm kurum ve kuruluş yetkililerine fırıncılarımız adına duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA