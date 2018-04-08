Menevşe: "Kazanan Birlik, Beraberlik ve Adana Oldu"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Atila Menevşe, seçimlerin iş dünyasına yakışan bir olgunlukla tamamlandığını belirterek, "Seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan, birlik, beraberlik ve Adana olmuştur" dedi.

ATO'nun Meslek Komitesi ve Meclis üyelerinin belirlenmesiyle başlayan seçim süreci, 7 Nisan'daki Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleriyle sona erdi. Yönetim Kurulu ve Başkanlık yarışında Atila Menevşe ile Mehmet Şahbaz'ın listeleri oylandı. ATO binasında gerçekleşen seçimde, Meclis üyelerinden 64'ünü Atila Menevşe, 42'sini ise Mehmet Şahbaz'ın listesi aldı.

Seçimlerin ATO'ya yakışır biçimde, sakin bir ortamda gerçekleştiğini belirten Atila Menevşe, "Meclis'te yer alan üyelerin tümü Adana'da yaşıyor ve birlikte ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla hepimiz arkadaşız. Bu aşamadan sonra seçimi kimin kazandığı ya da kaybettiği hiç önemli değil. Kazanan, birlik, beraberlik ve Adana olmuştur. Meclisimize düşen en önemli görev, kentimizin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmektir. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Atila Menevşe Başkanlığı'ndaki Yönetim Kurulu ise Yücel Bayram, Ömer Küpeli, Zübeyt Şendur, Mehmet Balıkçı, Hüseyin Alıravcı, Muzaffer Emin Yumuşak, Kenan Fitik, Fatih İspir, Hasan Karaca ve İlhan Pehlivan'dan oluştu.

ATO Meclis Başkanlığı için de Tarkan Kulak ile İsmail Acı'nın listeleri yarıştı. Seçim sonunda 108 oyun 68'ini alan İsmail Acı, ATO'nun yeni Meclis Başkanı oldu. Bu süreçte ayrıca, Disiplin Kurulu ve TOBB Delege seçimleri de gerçekleştirildi. - ADANA