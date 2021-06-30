Menemenspor İspanyol kalecinin peşinde
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Menemenspor İspanyol kalecinin peşinde

Menemenspor İspanyol kalecinin peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, kaleci transferi için düğmeye bastı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, kaleci transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen Ankaraspor'un İspanyol eldiveni Tomas Mejias'la ilgilendiği bildirildi. Ankaraspor'la yollarını ayıran 32 yaşındaki kaleci ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı bildirildi. İspanya devi Real Madrid'in altyapısında yetişen Mejias Middlesbrough, Rayo Vallecano, Omonia Nicosia ve Dinamo Bucarest'te oynadıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'a geldi. Mejias, Başkent ekibinde 17 maça çıktı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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