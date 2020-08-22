Menemenspor'da Oğuz ve Berkan imzaladı TFF 1'inci Lig'de ikinci sezonuna girecek Menemenspor, transferde iki oyuncuya imza attırdı.

TFF 1'inci Lig'de ikinci sezonuna girecek Menemenspor, transferde iki oyuncuya imza attırdı.

Sarı-lacivertliler, son olarak Altay'da forma giyen kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile Almanya'nın TVS Havelse ekibinden orta saha Berkan İbrahim Çakır'ı resmen renklerine bağladı. Menemenspor, Oğuz'la 1 yıl, Berkan'la ise 2 yıllık anlaşma yaptı. Geçen sezon Altay'la 10 lig maçına çıkan 28 yaşındaki Oğuz Han 298 dakika sahada kaldı. Berkan ise Havelse'de 25 maçta görev aldı.

Kaynak: DHA