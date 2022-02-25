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Menemenspor, Balotelli'nin kardeşini yolladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Balotelli'nin kardeşini yolladı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Nasadoge Menemenspor'un sezon başında Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı sessiz sedasız kulüpten gönderdiği ortaya çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Nasadoge Menemenspor'un sezon başında Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı sessiz sedasız kulüpten gönderdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla ligde 2 maçta 19 dakika şans bulup, kupada 3 müsabakada 183 dakikada görev yapan Barwuah, sergilediği performansla sınıfı geçemedi. 29 yaşındaki Gana asıllı İtalyan forvet, ülkesine geri döndü. Balotelli, ekim ayında Menemenspor'u ziyaret ederek kardeşiyle hasret gidermişti. Menemenspor, bu ay içinde devre arasında kadrosuna kattığı Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni Honore Gomis'le de yalnız 1 maça çıktıktan sonra yollarını ayırmıştı.


Menemenspor, Balotelli'nin kardeşini yolladı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Spor Toto, Balotelli, Spor, Haberler

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