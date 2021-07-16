Menemenspor'a Portekizli sol kanat
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Menemenspor'a Portekizli sol kanat

Menemenspor'a Portekizli sol kanat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, Portekizli sol kanat Toni Correia Gomes'le anlaştı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, Portekizli sol kanat Toni Correia Gomes'le anlaştı.

İngiliz devi Liverpool'un altyapısında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Forest Green Rovers, Portekiz'de Arouca, Mısır'da ise Harras El Hodoud ve son olarak Tala'ea El Gaish kulüplerinde oynadı. Gomes, geçen sezon Mısır Ligi'nde sadece 3 maçta görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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