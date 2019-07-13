Menemen'de Muhammed Ali imzaladı

SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'a resmi sözleşme imzalattı. Son 4 sezonda Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki gurbetçi ön libero, sarı-lacivertli kulüple 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına el sıkıştı. Almanya doğumlu Muhammed Ali, Türkiye'de kariyerine 2013'te Elazığspor'da başladı. Elazığ ekibindeki ilk yılında Süper Lig'de 3 kez forma şansı bulan genç futbolcu, sonraki yıl kulüpten ayrıldı. 2015-16'da transfer olduğu Balıkesirspor'da Play-Off deneyimi yaşayan Muhammed Ali, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda lig ve kupada 32 maçta oynadı. Gurbetçi oyuncu 4 kez de U19 Milli Takımı'nda görev aldı.



Kaynak: DHA

- İzmir