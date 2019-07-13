Menemen'de Muhammed Ali imzaladı
SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'a resmi sözleşme imzalattı.
SPOR Toto 1'inci Lig takımı Menemenspor, daha önce prensipte anlaştığı Muhammed Ali Doğan'a resmi sözleşme imzalattı. Son 4 sezonda Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki gurbetçi ön libero, sarı-lacivertli kulüple 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına el sıkıştı. Almanya doğumlu Muhammed Ali, Türkiye'de kariyerine 2013'te Elazığspor'da başladı. Elazığ ekibindeki ilk yılında Süper Lig'de 3 kez forma şansı bulan genç futbolcu, sonraki yıl kulüpten ayrıldı. 2015-16'da transfer olduğu Balıkesirspor'da Play-Off deneyimi yaşayan Muhammed Ali, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda lig ve kupada 32 maçta oynadı. Gurbetçi oyuncu 4 kez de U19 Milli Takımı'nda görev aldı.
- İzmir
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