Menemen Belediyespor Yıldıray'ı Kadrosuna Kattı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Menemen Belediyespor transferde üst üste hamleler yapmaya başladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Menemen Belediyespor transferde üst üste hamleler yapmaya başladı.
Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal'la da resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasına gelen tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Bu sezon Bugsaşspor'da 13 maça çıkan 27 yaşındaki Yıldıray, 5 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor'da kariyerine başlayan Yıldıray, Keçiörengücü ve Altınordu'da forma giydi.
- İzmir
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