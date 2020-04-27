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Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe, Al Hilal, Türkiye, Spor, Haber

Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi

Suudi kulübü Al Hilal'in Bafetimbi Gomis'in sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmama ihtimalinin doğması sonrasında menajer Etienne Mendy'den çarpıcı bir hamle geldi. Mendy 35 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Şimdi gözler sarı-lacivertlilerin Gomis konusunda alacağı karara çevrildi.

27.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:36
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu kez hamle sarı-lacivertlilerden gelmedi. İddialara göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

AL HİLAL'DE 54 GOLE İMZA ATTI

2017-18 sezonunda G.Saray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda sarı-lacivertlilerin tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.

AL NASR'IN DA LİSTESİNDE

Al Hilal'den ayrılması gündeme gelen Gomis'i bir başka Suudi kulübü Al Nasr'ın istediği öne sürülüyor. Ancak Fransız yıldızın artık Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.

COMOLLİ İLE İKİ KEZ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ile geçtiğimiz yıl İstanbul'da iki kez görüşmüştü. Menajer Mendy'nin de yer aldığı görüşmeden sonuç alınamamıştı

32 GOLLÜ KRAL

Gomis 2017-18 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'da 32 gole imza atmış ve Süper Lig'in gol kralı olmayı başarmıştı.

(Takvim)

Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
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