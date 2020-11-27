Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?

27.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:25

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diagne hakkında konuşan Pastorello, "Artık onu nereye, hangi ülkeye götüreyim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.

Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.

"NEREYE GÖTÜREBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz" dediği öğrenildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.

(Takvim)

Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?
Haber Yorumları (3)
KARAKTERLİ ADAM: diagnenin karakteri ust sevıyeye taşıması gerekıyor psıkolog destegı de ıyı gelebılır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KUZEY: HİÇ HABER ALAMAYACAĞIMIZ İSMİNİ HİÇ DUYMAYACAĞIMIZ BİR YERE GÖTÜRÜN.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ABC: Cehennemin dibine götür
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Osman Kavala Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Kenan Işık Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık? - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:42:22. #1.15#
title