Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diagne hakkında konuşan Pastorello, "Artık onu nereye, hangi ülkeye götüreyim" ifadelerini kullandı.