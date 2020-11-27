Menajer Pastorello Diagne ile yollarını ayırıp isyan etti: Nereye götüreyim artık?
27.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:25
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Diagne hakkında konuşan Pastorello, "Artık onu nereye, hangi ülkeye götüreyim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.
Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.
"NEREYE GÖTÜREBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"
İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.
(Takvim)