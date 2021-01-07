Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
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Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum

07.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:19
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli bir memur, bir galericinin işini halletmek için 2 kangal sucuk, bir kutu lokum, 10 paket sigara ve 2 bin 500 dolar rüşvet istedi. Galericinin şikayeti üzerine rüşvetçi memur suç üstü yakalandı.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli bir memur, galerici Y.A.'ya alım satım yetki belgesi vermesi karşılığında rüşvet istedi. Memurun istediği rüşvet ise herkesi şaşırttı. İddiaya göre Y.A.'dan kendisine iki kangal sucuk, bir kutu lokum, 10 paket sigara ve 2 bin 500 dolar istedi.

RÜŞVETÇİ MEMURU ŞİKAYET ETTİ

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, polise giderek müracaatta bulunan Y.A., galerici olduğunu araç satışı için yetki belgesi alması gerektiğini ve tüm bu şartları haiz olduğu halde ticaret müdürlüğünde görevli bir memurun kendisinden 2 bin 500 dolar, 10 paket sigara, 2 kangal sucuk ve 1 paket lokum karşılığında işini halledebileceğini söylediğini beyan etti.

Memurun istediği rüşvet şaşkınlık yarattı: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine polis seri numaraları alınmış 25 adet 100 doları Y.A.'ya vererek şüphelinin iş yerinin önünde bir süre bekledi. Kısa bir süre sonra A.C. iş yerine geldi ve elinde bir kutu ile dışarı çıktı. İddiaya göre A.C. elindeki kutuyu resmi plakalı araca koyup hareket ettiği sırada polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada seri numaraları daha önceden alınış 2 bin 500 dolar, 2 kangal sucuk, 10 paket sigara ve 1 kutu lokum ele geçirildi. A.C. irtikap suçundan gözaltına alındı.

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