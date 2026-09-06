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Memur Zammı Enflasyonun Altında Kalıyor

Memur Zammı Enflasyonun Altında Kalıyor
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Yeni OVP'deki enflasyon tahminleri, memur maaşları için toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranlarının çok üzerinde. 2026'da yaklaşık 9.6 puan, 2027'de ise 11.8 puan fark oluşması bekleniyor. Sendikalar, enflasyon farkının aylık ödenmesini ve ek zam yapılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yeni Orta Vadeli Program ( Ovp ), memur maaşlarına ilişkin tabloyu ortaya koydu. Programdaki enflasyon tahminleri, toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranlarının belirgin şekilde üzerinde seyrediyor. Fark, 2027'de 11,8 puana ulaşıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre memur ve memur emeklilerinin 2026 zamları ocak-haziran dönemi için %11, temmuz-aralık dönemi için %7 oldu. Yıllık bileşik zam yaklaşık %18,8. Yeni OVP'de 2026 yıl sonu için öngörülen enflasyon ise %28,4. Bu durumda aradaki fark yaklaşık 9,6 puan.

2027 tablosu daha çarpıcı. Toplu sözleşme zamları ilk altı ay için %5, ikinci altı ay için %4 olarak belirlendi. Yıllık bileşik zam yaklaşık %9,2. OVP'de 2027 enflasyon tahmini ise %21. Fark yaklaşık 11,8 puanı buluyor.

Toplu sözleşme sisteminde yıl içinde gerçekleşen enflasyonun belirlenen zam oranını aşması durumunda, memur ve memur emeklilerine yıl sonunda enflasyon farkı adı altında ek ödeme yapılıyor. Sistemin eleştirilen yönü ise ödemenin zamanlaması. Memurlar önce enflasyon karşısında kayıp yaşıyor, fark ise altı ay sonra ödeniyor. Sendikalar bu nedenle enflasyon farkının aylık olarak yansıtılmasını talep ediyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ek zam yapılması, refah payı uygulaması ve enflasyon farkının ortaya çıktığı ay ödenmesi taleplerini dile getirdi. Kahveci, 'Enflasyon farkı zam değildir. Maaşlar önce enflasyon karşısında değer kaybediyor, çalışanlar aylar boyunca gelir kaybı yaşıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Ocak zammının netleşmesi için temmuz-aralık dönemi enflasyonunun tamamlanması gerekiyor. Ağustos verilerine göre yıllık enflasyon %31,51 seviyesinde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı yöntemiyle hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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