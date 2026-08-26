Haberler

Ocak 2027'de En Düşük Emekli Maaşı ve Zam Oranı Netleşti

Ocak 2027'de En Düşük Emekli Maaşı ve Zam Oranı Netleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, enflasyon tahminlerine göre Ocak 2027'de en düşük emekli maaşının ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının nasıl şekilleneceğini açıkladı. Detaylı hesaplamalar haberimizde.

Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı, enflasyon rakamına bağlı olarak değişecek. Bu tarihte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a enflasyon tahminlerine göre maaş hesaplamalarını yaptı ve net rakamı açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimali var

SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj

Tarihi gelişmeye Kılıçdaroğlu sessiz kalmadı! 3 dilde mesaj
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

Bulutların üzerinde başlayan fenalık ölümle bitti
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti