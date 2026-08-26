Ocak 2027'de En Düşük Emekli Maaşı ve Zam Oranı Netleşti

Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı, enflasyon rakamına bağlı olarak değişecek. Bu tarihte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a enflasyon tahminlerine göre maaş hesaplamalarını yaptı ve net rakamı açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi