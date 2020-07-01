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3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek

Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak veri, milyonların maaş zammını belirleyecek.

01.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:30

Devlet memurları, sözleşmeliler, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.

ENFLASYON FARKI ALACAKLAR

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA VERİLECEK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

OCAKTA YÜZDE 5,49 ZAM YAPILMIŞTI

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

EMEKLİLER DE ZAMLI MAAŞ ALACAK

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek

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