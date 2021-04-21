Memur-Sen'den bayram ikramiyesi talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memur-Sen'den bayram ikramiyesi talebi

Memur-Sen'den bayram ikramiyesi talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ücretinin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ücretinin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 2018'den itibaren her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının önümüzdeki bayramda güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, "Üç yıldır ilk tutar olan bin TL ödeniyor. Keşke fiyatlar, enflasyon ve kur rakamları da sabitlenebilseydi. Fiyatlarda ve faiz oranlarında ve vergi tutarlarında nasıl güncelleme yapıldıysa ikramiye tutarı da güncellenmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Memur-Sen'den bayram ikramiyesi talebi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:34:41. #1.16#

title