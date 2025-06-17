2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Meliha Diken kimdir? Meliha Diken kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

MELİHA DİKEN KİMDİR?

Meliha İsmailoğlu Diken (d. 17 Eylül 1993), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'de smaçör olarak oynayan Bosna-Hersek asıllı Türk millî voleybolcu. Daha öncesinde; OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi.

17 Eylül 1993 tarihinde Bosna-Hersek'te doğdu. Spor geçmişi olan bir aileden gelmektedir. Babası basketbolcuydu. Kendisi de babasını örnek alarak spora başlamak istediği ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Yaşadığı yerde kızlar için basketbol okulu olmadığı için voleybolda oynamaya karar verdi.