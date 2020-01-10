: Meksika tatilinde objektiflere yakalanan Arianny Celeste, sosyal medyayı salladı

10.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:43

UFC'nin en ünlü ring kızlarından biri olarak kabul edilen, 34 yaşındaki Arianny Celeste, Meksika plajında verdiği pozlarla sahip olduğu mükemmel vücudu gözler önünde serdi.

Takipçilerinin övgü yağdırdığı Arianny, "Zaten mükemmel bir vücuda sahip, spor yapmaya ihtiyacı yok" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

PLAYBOY TAKVİMİNDE DE ROL ALDI

Kırmızı bikini ve güneş gözlüğü ile poz veren Arianny, neden milyon dolarlar kazanan ilk ring kızı olduğunu herkese gösterdi.

Ünlü isim, Playboy'un 2020 takviminde de boy gösterdi.

Ring kızı kariyerine 2006 yılında başlayan Arianny, ayrıca Amerika'da katıldığı bazı eğlence programlarında da hatırı sayılır miktarda para kazanıyor.

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