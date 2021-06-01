Meksika'da Nexaca takımının hissedarı olan Mesut Özil, ülke basınında gündeme oturdu
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Meksika'da Nexaca takımının hissedarı olan Mesut Özil, ülke basınında gündeme oturdu

Meksika'da Nexaca takımının hissedarı olan Mesut Özil, ülke basınında gündeme oturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı oyuncusu Mesut Özil'in Meksika'nın Nexaca takımı hissedarı olması ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı da konuyla ilgili bir paylaşımında, "Necaxa ailesine hoş geldin Mesut Özil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcunun bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımla Meksika ekiplerinden Clup Necaxa'nın hissedarı olduğunu açıklaması ülke basınında sevinçle karşılandı. Birçok gazete ve televizyon kanalında yer bulan haberde ünlü futbolcu için "Yıldız" ve "Dünya Şampiyonu" olarak bahsedildi.

Bazı gazetelerin Mesut hakkındaki yorumları şöyle:

"NECAXA İLE OLAN ORTAKLIĞIYLA GURUR DUYUYOR"

Dünyaca ünlü spor yayıncısı ESPN, "2014 yılında Almanya ile dünya şampiyonu olan Mesut Özil, Necaxa ile ortaklığını sosyal medyadan duyurdu." ifadelerine yer verdi. Futbol En Formula ise bir birleşmeyi "Mesut Özil Necaxa ile olan ortaklığıyla gurur duyuyor." şeklinde duyurdu.

"NECAXA AİLESİNE HOŞ GELDİN"

Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in tweetini paylaşarak "Necaxa ailesine hoş geldin Mesut Özil" mesajını yayınladı. Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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