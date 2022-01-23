Mehmet Yozgatlı: "Kaybetmektense 1 puan almak iyidir"

ANTALYA (İHA) - Gaziantep Fk Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, Antalya deplasmanından 1 puanla döndükleri için üzgün olduklarını belirterek, "3 puanı kaçırdık, üzgünüz. Kaybetmektense 1 puan almak iyidir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep Fk'yi ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Maçın ilk 15 dakikasına kötü başladıklarını ancak daha sonra maça ağırlıklarını koyduklarını ifade eden Yozgatlı, "3 puanı kaçırdık, üzgünüz. Güzel ve keyifli maç oldu. Bize göre son dakikalarda verilmeyen bir penaltı vardı. Kaybetmektense 1 puan almak iyidir. Daha net pozisyonlara girdik. Bu maç bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri