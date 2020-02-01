01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:24

Başkentgaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun, Başkentgaz'ın Kızılay'ya yaptığı bağış konusunda soruları cevapladı. "Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay'a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi" diyerek yanıt veren Mehmet Torun, sosyal medyada ve ülke gündeminde en çok konuşulan isimlerden oldu. Peki Mehmet Torun kimdir? Başkentgaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun kimdir?

MEHMET TORUN KİMDİR?

Mehmet Torun Doğum Tarihi: 1953

Mehmet Torun Kaç Yaşında: 67

Mehmet Torun Nereli: Erzincan

1953'te Erzincan Kemah'ın Ağaçsaray köyünde doğdu. Genç yaşta iş hayatında çalışmaya başladı. Halen Torunlar Şirketler Topluluğu'nun bünyesinde bulunan; Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş., Torunlar Enerji San. ve Tic. A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Torun Yapı San. Tic. A.Ş., Nokta İnşaat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Netsel Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurucu ortaklarındandır.