Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı
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Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı

28.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:25

Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Mehmet Topal, kariyeri boyunca gerçekleştirdiği ilklere bir yenisini ekledi. Mehmet Topal, PSG karşısında Avrupa kupalarındaki 100. maçına çıktı.

Mehmet Topal, Avrupa kupalarında dalya dedi. Başakşehir'in Paris Saint Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı 11'inde yer alan Mehmet Topal, 100. maçına çıktı.

Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu, 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100'ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.

Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı

REKORLARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu yıl tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde de bir rekor kırmıştı.

Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı
Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı
Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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