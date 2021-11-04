Mehmet Topal'dan bu yana başaran olmamıştı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken detay

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yla oynadığı maça ilk 11'ed başlayan Sofiane Feghouli, 12 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma bir ilki yaşattı.

2009'DAN BU YANA İLK KEZ FEGHOULI BAŞARDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Cezayirli futbolcu, Opta verilerine göre; Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.

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