Mehmet Topal'dan bu yana başaran olmamıştı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken detay
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 42. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Cezayirli'nin enfes vuruşuyla sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi gruplarında ceza sahası dışından gol buldu. Galatasaray'da en son Mehmet Topal, 2009 yılında Dinamo Bükreş'e karşı bunu başarmıştı.
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yla oynadığı maça ilk 11'ed başlayan Sofiane Feghouli, 12 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma bir ilki yaşattı.
2009'DAN BU YANA İLK KEZ FEGHOULI BAŞARDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Cezayirli futbolcu, Opta verilerine göre; Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.
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