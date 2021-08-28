Mehmet Topal, Beşiktaş formasıyla ilk kez görev aldı

Mehmet Topal, ilk kez resmi bir karşılaşmada Beşiktaş forması giydi.

Mehmet Topal, ilk kez resmi bir karşılaşmada Beşiktaş forması giydi.

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Mehmet Topal, siyah-beyazlı formayla ilk kez resmi bir karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, 83'üncü dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyun dahil oldu. Mehmet Topal, oyuna dahil olduktan sonra Vida ile birlikte savunmanın ortasında görev yaptı.

ALEX TEIXEIRA, 11'DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA GOLÜ BULDUBeşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, ilk 11'de görev aldığı ilk maçta skora katkı yaptı. Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Alex Teixeira, Beşiktaş formasıyla ilk kez Fatih Karagümrük karşısında 11'de görev aldı. Brezilyalı yıldız, 30'uncu dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.NECİP ÖNCE ORTA SAHA SONRA SOL BEKBeşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçının 2'nci yarısında oyuna dahil olan Necip Uysal, önce orta sahasının ortasında ardından da savunmanın solunda görev yaptı.

Salih Uçan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Alex Teixeira'nın yerine dahil olan Necip Uysal, orta alanda görev aldı. 82'nci dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından Mehmet Topal'ın oyuna dahil olmasıyla Necip Uysal bu kez savunmanın soluna geçti. Tecrübeli futbolcu, sol bekte yaptığı müdahalelerle dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan