Mehmet Sepil: "1-2 takviye daha yapacağız" - Mehmet Sepil: "1-2 takviye daha yapacağız" Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "İyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz ama önemlisi bundan sonrası" Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in ilk iki haftasını fazla puan kaybı yaşamadan geçmenin iyi olduğunu belirtirken, transfer...

- Mehmet Sepil: "1-2 takviye daha yapacağız"

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil:

"İyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz ama önemlisi bundan sonrası"

İZMİR - Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in ilk iki haftasını fazla puan kaybı yaşamadan geçmenin iyi olduğunu belirtirken, transfer döneminin bitimine 12 gün kala en az 1-2 oyuncu transferi daha yapabileceklerini de ifade etti.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, futbol A takımının Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı futbolu ve alınan 4 puanı değerlendirdi. Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ligde ilk haftalar zordur. Bu yüzden ilk haftaları fazla puan kaybı yaşamadan geçmek iyidir. Tabii buradan çok iyi bir netice de çıkarmak doğru değil. 40 maçın yalnızca 2'sini oynadık. Yeni bir yapılanmaya giderek takımı gençleştiriyoruz. Bu yapılanmaya devre arasında da devam edeceğiz. Yaş ortalamasını oldukça düşürüyoruz. Türk oyuncular daha çok rol alıyor. Türk-yabancı oyuncu bizim fark etmez ama Türk oyuncularımız geçen sene sonunda özellikle çıkış yakalamıştı. Dolayısıyla hocamız onlarla devam ediyor. Çok zor bir yıl olacak, pandemi yılı, seyircisiz futbol olacak en azından bir müddet. İyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz ama önemlisi bundan sonrası" ifadelerini kullandı.

"1-2 takviye daha planlıyoruz"

5 Ekim'de sona erecek olan yaz transfer dönemi hakkında da konuşan Başkan Mehmet Sepil, "1-2 takviye daha planlıyoruz. Biz hangi pozisyonlara oyuncu aradığımızı baştan söylemiştik. En azından 1-2 tane daha takviye yapacağız. Ondan sonra bakacağız, giden oyuncu olabiliyor. Hocaya güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Umarım iyi bir sezon geçiririz. Bütün takımlar için zor bir süreç olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı