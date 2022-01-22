Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi" - Haberler Spor
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altınordu karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyet için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için...

ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi"

İZMİR - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altınordu karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyet için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Altınordu'yu 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, açıklamalarda bulundu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Altınordu bu ligde değişik formasyonları oynayan bir takım. Biz de çalışmalarımızı buna göre yapmıştık. Sahada istediklerimizi uygulayarak farklı bir skorla galip geldik. Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi. Bizim için çok fark etmiyor, içeride de dışarıda da aynı oynuyoruz. Altınordu'ya bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bu galibiyet üst sıralara tutunmak adına bizim için çok önemliydi

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor Haberleri

Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haber

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