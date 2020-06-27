Mehmet Ekici sakatlandı Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor müsabakasının 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor müsabakasının 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Ekici rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Ekici'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Ekici'nin durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA