Mehmet Akyüz Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

13.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:32
Mehmet Akyüz Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor 'ü kadrosuna kattı.


Teknik Direktör 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, santrafor mevkiinde görev yapan Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu. - ADANA

Kaynak: İHA
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