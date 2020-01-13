Mehmet Akyüz Adana Demirspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.
13.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.
Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, santrafor mevkiinde görev yapan Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu. - ADANA
Kaynak: İHA
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